Nissan Ariya Nismo : Le SUV familial électrique devient une bête de course

Les performances aérodynamiques sont améliorées grâce à des technologies dérivées de la course, qui réduisent la traînée et fournissent une plus grande force d'appui à des vitesses élevées, des facteurs particulièrement importants pour les véhicules électriques. De nouveaux composants de carrosserie ont été ajoutés, par exemple à l'avant, la voiture est équipée de pare-chocs redessinés dotés d'un splitter plus marqué et de prises d'air élargies, tandis que l'arrière bénéficie d'un spoiler sur le hayon et d'un pare-chocs incorporant un diffuseur et un feu arrière inspiré de la Formule 1.

Au niveau du look aussi, on retrouve la signature du préparateur Nismo avec des liserés rouges qui font le tour de la caisse, ainsi que dans l'habitacle allant de la console centrale au volant en passant par le volant où les sièges. Ces derniers assurent d'ailleurs un meilleur maintien avec leur forme de baquets.