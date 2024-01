Deux médecins lancent une application de suivi personnalisé en temps réel des patients aux urgences, pour faciliter les soins

C'est l'histoire de deux urgentistes normands qui ont créé une application, FollowMe, pour faciliter le suivi des patients aux urgences et offrir davantage d'informations aux patients et à leurs proches. L'appli, qui devrait être déployée en ce début d'année, permet aux patients de suivre chaque étape de leur prise en charge et de réduire les interruptions des médecins, pour ainsi améliorer l'efficacité des soins. Avec des hôpitaux français et étrangers déjà intéressés, FollowMe est un outil qui nous semble prometteur pour le futur des urgences médicales.