L'Inde ne rigole définitivement plus avec les géants de la Tech

En plus de ces nouvelles règles fiscales, l'année 2023 a été également celle du renouveau des règles encadrant les télécommunications. En effet, celles-ci dataient de 1885 et étaient clairement obsolètes. Un ensemble de lois qui vise donc à moderniser le cadre législatif, mais également à permettre au gouvernement de surveiller plus facilement les données de trafic et les réseaux. L'inquiétude concernant la confidentialité des données et de la vie privée est, de ce fait, grandissante.

Prochainement, le pays mettra en place le Digital India Act, qui se chargera de superviser et de garder à l'œil les pratiques de marché de grandes sociétés de la tech. Les plateformes de streaming comme Amazon Prime ou Netflix, fortement appréciées en Inde, sont aussi concernées et leur contenu sera davantage contrôlé.