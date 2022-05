En Inde, le gouvernement met fin à l'anonymat en ligne

Le 27 juin prochain, une nouvelle directive va entrer en vigueur en Inde. Une mesure décrétée le 28 avril dernier donne un nouveau pouvoir à l'Équipe d'intervention d'urgence informatique indienne (CERT-IN) pour le moins défavorable aux défenseurs de la vie privée. Ce bureau d'État dépendant du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information est notamment spécialisé dans la lutte contre l'hameçonnage et le piratage. Il va désormais pouvoir bénéficier des données de très nombreux clients de solutions VPN, de plateformes d'échanges de cryptos, les services de stockage Cloud, de datacenters ou encore de fournisseurs de portefeuilles.

Et pour cause, toutes ces structures vont désormais devoir conserver, et cela pendant cinq ans, toutes les données de leurs clients. Identité, adresses IP et mail, mais aussi l'adresse physique et les numéros de téléphone, voilà autant d'informations qui peuvent être transmises au CERT-IN en cas d'injonction de ce dernier. Un sacré pied de nez à la confidentialité, et plus largement aux politiques dites de « non journalisation ».

Il faut dire que de nombreuses structures, notamment les VPN, proposent à leurs clients de les rendre complètement invisibles grâce au no-logs. En d'autres termes, la firme ne collecte pas d'informations sur celles et ceux qui utilisent ses services et ne peut donc, en théorie, ni les employer ni les transmettre. Une possibilité qui va devenir caduque d'ici un mois au sein de la « plus grande démocratie du monde ».