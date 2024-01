Pour avoir publié un simple emoji sur les réseaux sociaux, un entrepreneur est accusé d'une fraude boursière à 60 millions de dollars

Aujourd'hui, Ryan Cohen est poursuivi en justice et doit s'expliquer devant un tribunal de Washington. L'incident soulève d'ailleurs des questions cruciales : l'utilisation d'émojis peut-elle être considérée comme un moyen de manipuler les marchés ? Les actionnaires de Bed Bath & Beyond, qui en veulent éperdument à Cohen, pensent que oui, et ils veulent que l'ancien investisseur soit condamné pour fraude.