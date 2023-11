"Blessant et insultant" : un anglais de 10 ans monte une pétition contre Apple pour changer l'émoji "nerd"

À noter que le jeune britannique ne demande pas la suppression de l'émoji en question, mais espère qu'Apple viendra modifier ce dernier, afin de le rendre moins offensant pour les personnes qui portent des lunettes.

Le jeune Teddy a dessiné ce qui pourrait être une version alternative de l'actuel émoji « nerd » qui, selon lui, « jette un éclairage plus positif sur les lunettes ». On y découvre un émoji avec des lunettes plus fines, et un petit sourire en coin (comme la version « visage de geek » proposée sur Facebook en réalité). Au-delà de l'apparence, l'émoji pourrait également être renommé en « genius », estime le jeune garçon.