Comment le géant des puces TSMC se retrouve au cœur de l'élection présidentielle à Taïwan

En matière d'attaque politique, rien ne vaut l'argument économique. C'est ce qu'a dû se dire Jaw Shaw-kong, candidat à la vice-présidence du pays sur le ticket du parti Kuomintang, emmené par Hou Yu-ih. Il a ainsi expliqué dans un débat télévisé que la politique menée par le Parti démocrate progressiste (PDP) au pouvoir était peu propice aux investissements étrangers.

« Si Taïwan ne bénéficie pas d'un environnement pacifique, personne n'osera investir » a-t-il expliqué. Et pour illustrer son propos, il a expliqué que, sous la présidence de Tsai Ing-Wen, « notre TSMC veut partir à l'étranger. "Taiwan plus one" - une usine à Taïwan, une à l'étranger, vident notre Taïwan de sa substance. »

En parlant de « Taiwan plus one » Jaw Shaw-kong fait référence au concept de « China plus one », adopté par de nombreuses entreprises pour se diversifier et ne pas être totalement dépendantes de la Chine. Pour lui, les différents projets de TSMC de construire des usines au Japon, aux États-Unis et en Allemagne participent de la même intention, face aux craintes de guerre entre la Chine et Taïwan.