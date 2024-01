Steam : fin de la prise en charge officielle de Windows 7, 8 et 8.1

Valve précise par ailleurs que ce changement n'est pas de son fait et rejette la faute sur le navigateur Google Chrome. En effet, « les fonctionnalités essentielles de Steam s'appuient sur une version intégrée de Google Chrome qui ne fonctionne plus avec les versions les plus anciennes de Windows ». Il s'agit donc de suivre les évolutions de Google Chrome.

Il semble toutefois possible de temporiser – un peu – puisque Valve parle de « mises à jour de sécurité assurées jusqu'en 2024 » sans donner de date précise et en ajoutant recommander « fortement aux personnes utilisant Windows 7/8/8.1 de mettre à jour leur système sans tarder » avant d'ajouter que « Microsoft a mis fin aux mises à jour de sécurité et au support technique en janvier 2020 pour Windows 7 et en janvier 2023 pour Windows 8.1 ».

L'abandon de ces anciennes versions de Windows par Steam est une nouvelle page qui se tourne. Reste à voir si elle permettra à Windows 11 de prendre l'ascendant sur Windows 10, lequel domine encore largement et pas seulement sur Steam.