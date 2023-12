Voici "Mami Nena", la mamie gameuse chilienne de 81 ans qui défie les stéréotypes

Désormais bien moins active en raison d'une sclérodermie, une maladie auto-immune qui peut toucher plusieurs organes, Maria reste passionnée par les jeux vidéo. Si elle est moins présente sur les réseaux sociaux, elle refuse d'abandonner cette nouvelle passion et affirme qu'elle continuera le plus longtemps possible. Mais qu'on se le dise, l'histoire de « Mami Nena » n'est pas un cas isolé : de plus en plus de personnes âgées s'adonnent à cette forme de divertissement.