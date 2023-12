La Retroflag GPi Case 2 rejoint notre comparatif des consoles portables !

Dans une même gamme de prix, la Retroflag GPi Case 2 peut être comparé aux modèles RG351V et RG351MP d'Anbernic. La puissance et l'écran sont relativement similaires, mais le modèle de Retroflag offre cependant une autonomie plus longue et un dock fourni.

Il se compare aussi au PowKiddy X18S. Cette console portable est certes moins puissante, mais son écran est plus grand.

Evidemment, il nous faut aussi comparer la GPi Case 2 à son grand frère, la première version. En bref, c'est une amélioration à quasi tous points de vue : l'écran est plus clair et lisible, l'autonomie est doublée et la puissance est nettement supérieure grâce au Compute Model 4.