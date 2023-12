Il ramène à la vie une Sega Game Gear avec un Raspberry Pi, c'est bluffant !

Au tout début des années 1990, la « guerre des consoles » fait rage entre Nintendo et SEGA. Outre la bataille sur le front des consoles de salon, les deux géants nippons vont également entamer une nouvelle lutte, sur le marché des consoles portables. D'un côté, Nintendo et sa petite console Game Boy, de l'autre SEGA et sa Game Gear, lancée en 1990, soit un an après la concurrence.