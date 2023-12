Playstation Plus : découvrez la liste des jeux PS4 et PS5 offerts en janvier

Dans le premier, on retrouve Amicia et Hugo qui explorent de nouvelles régions plus au sud et leurs villes animées après avoir fui leur patrie en ruine.

Du côté d'Evil West, on profite d'une chasse aux vampires façon western, qui reprend de nombreux codes des jeux « à l'ancienne », à la manière d'un Gears of War gratiné d'un peu de God of War. Un excellent défouloir, lancé initialement en fin d'année dernière.