Steam : cachez vos jeux honteux et profitez d'un meilleur panier avec la dernière mise à jour

En cas d'achat d'un jeu en privé, celui-ci sera ajouté à votre compte, mais invisible à vos contacts. Ces derniers ne verront pas que vous possédez le titre en question, mais seront aussi masqués votre statut en jeu, votre temps de jeu et votre activité en jeu. Plus utile que l'option déjà existante pour masquer à soi-même un jeu dans sa bibliothèque, et pratique pour conserver son profil ouvert et ne pas le passer intégralement en privé, tout en évitant d'en dévoiler trop.