Kourou, terre du Centre spatial guyanais, n'a pas désigné son Monsieur/Madame données personnelles, et elle va devoir le payer

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a pris des mesures à l'encontre de la commune de Kourou, qui n'a pas désigné de délégué à la protection des données (DPO), et n'a pas franchement coopéré avec l'autorité administrative. Pourtant, la ville de 25 000 habitants, qui accueille le Centre spatial guyanais, avait été mise en demeure et avait le temps de se mettre en conformité. Peut-être la commune avait-elle la tête dans les étoiles.