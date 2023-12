Trop rigides les modes de difficulté dans les jeux ? Un brevet de Sony entend changer ça en temps réel

Cela passe par divers algorithmes tels qu'expliqués et illustrés plus en détail au sein de la page dédiée au brevet sur le site de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, citée en source ci-dessous. Ceux-ci vont analyser à tout instant comment un joueur donné aborde certains mécaniques, situations et autres.

Selon les performances enregistrées, la difficulté sera ajustée à la volée, afin de rendre un ou plusieurs de ces éléments plus faciles ou difficiles en fonction des besoins. Une manière plutôt habile de rendre le jeu toujours engageant et plus ou moins parfaitement adapté au niveau de chacun, pour une expérience véritablement sur-mesure.