Vous attendez Baldur's Gate 3 sur le Game Pass ? Vous pouvez arrêter

Plusieurs fois récompensé comme GOTY 2023, y compris au sein de la rédaction, Baldur's Gate 3 est aujourd'hui disponible sur consoles (Sony, et Microsoft depuis quelques jours) et sur ordinateurs. Pourtant, des joueuses et des joueurs sur Windows curieux de se lancer dans le massif RPG attendent peut-être toujours une hypothétique sortie du titre sur le Game Pass de Microsoft. Pour en profiter à moindre coût évidemment, ou bien dans de meilleures conditions via le cloud. Cette arrivée, jusqu'ici optimiste, est désormais totalement enterrée.