Dénigrée par son concurrent, une société spécialisée dans l'accessibilité numérique obtient réparation en justice

La société Koena s'est vu condamnée à verser 11 256 euros de dommages-intérêts à l'entreprise Facil'iti en réparation du préjudice matériel subi, auxquels on doit ajouter 5 000 euros pour le préjudice moral, et les 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Facil'iti réclamait plus de 115 000 euros d'indemnisation. Les juges ont considéré que les deux tweets dénigrants, qui accusaient la solution de Facil'iti de ne pas être conforme aux normes d'accessibilité, dépassaient les limites de la critique libre, en raison d'un manque de nuance et de base factuelle.