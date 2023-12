WhatsApp : l'application permet d'épingler les messages importants pour ne plus jamais les perdre de vue !

WhatsApp a fait l'objet d'une belle série de mises à jour au cours des derniers mois, la plupart d'entre elles étant directement destinées à améliorer l'expérience des utilisateurs. La dernière en date fait partie de cette catégorie, et on peut dire que nous l'attendions avec impatience. L'épinglage de messages dans une conversation est l'une de ces fonctionnalités que nous avons appréciées ailleurs et que nous rêvions de voir ici.

Pour y accéder dans l'application de Meta, c'est très simple. Dans une conversation de groupe ou à deux, il suffit d'appuyer pendant un peu plus d'une seconde sur le message souhaité, quel que soit son type. Cette action devrait faire apparaître diverses icônes en haut de l'écran, dont celle qui nous intéresse, située à l'extrême droite et composée de trois points alignés verticalement. En cliquant dessus, vous pourrez alors accéder à l'option « Épingler ».

L'application permet d'épingler des messages pour une durée de 24 heures, 7 jours ou 30 jours. Ceux-ci resteront visibles en haut de la conversation pendant toute la période définie ou jusqu'à ce qu'ils soient désépinglés.