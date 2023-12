iOS 17.2 débarque sur votre iPhone avec l'appli Journal et la captation de vidéos spatiales

La mise à jour offre plus de possibilités pour configurer le nouveau bouton d'action des iPhone 15 Pro. Il est désormais possible de lancer le traducteur, de nouveaux widgets météo et des raccourcis d'action pour l'appli Messages. Les appareils des séries iPhone 13 et iPhone 14 se dotent quant à eux de la compatibilité avec la norme de charge sans-fil Qi2, améliorant la vitesse de recharge sans station MagSafe.

Vous devriez bientôt recevoir une notification vous proposant d'installer iOS 17.2. Vous pouvez aussi vérifier si elle est déjà disponible en vous rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.