iPhone 13 VS iPhone 14, au-delà de la hausse de prix, qu'apporte-t-il de neuf ?

L'iPhone 14 est un parfait copier-coller de l'iPhone 13 d'un point de vue du design extérieur. Posez les deux smartphones côte à côte sur une table : il est quasiment impossible de voir la différence entre les deux mobiles.

Même encoche, mêmes bords plats, même écran OLED de 6,1 pouces et mêmes boutons placés strictement aux mêmes endroits. Seuls les coloris diffèrent cette année, avec l'apparition d'un nouveau bleu clair qui rappelle le bleu alpin de l'iPhone 13 Pro, ainsi qu'un nouveau violet pâle.

L'appareil reste également compatible MagSafe pour une recharge sans-fil plus rapide. Au dos, on retrouve également un double capteur photo équipé d'un flash LED et le port Lightning est toujours présent en bas de l'appareil.