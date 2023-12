SpaceX n'atteint pas des sommets que dans l'espace !

On connaît la valeur de certaines des plus grandes sociétés d'Elon Musk, comme Tesla. Ce n'était pas le cas de SpaceX, en tout cas jusqu'à récemment. En effet, selon Bloomberg, Elon Musk a entamé des discussions pour vendre des actions d'initiés, une opération qui devrait être conclue à un prix situé entre 500 et 750 millions d'euros.

En s'appuyant sur les données de cette même opération, le média américain a pu estimer la valeur actuelle de SpaceX, qui dépasserait les 175 milliards de dollars. Les chiffres pourraient encore changer, selon les transactions qui seront définitivement conclues.