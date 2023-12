Wikimédia dévoile le top 25 des sujets plus recherchés en 2023

Côté sport, on peut noter la suprématie du cricket, porté par les très nombreux utilisateurs indiens de la plateforme Wikipédia. Pour ce qui est du football, le « GOAT » de Wikipédia est Cristiano Ronaldo (17,4 millions) qui devant de peur Lionel Messi (16,6 millions).

Le cinéma est également très représenté dans ce classement 2023, et c'est Oppenheimer qui a tiré son épingle du jeu, avec plus de 28 millions de lectures. Le film devant Jawan, Pathaan, mais également la série The Last of Us, sans oublier Barbie.