Les meilleures apps Android et iOS de 2023 sont là… et ce ne sont pas celles que vous croyez

Apple a aussi multiplié les catégories, avec la meilleure app Mac (Photomator), la meilleure app Apple TV (MUBI) et la meilleure app Apple Watch (SmartGym). Une liste d’apps ayant eu le plus « d’impact culturel » a aussi été mise en avant par le constructeur, avec, entre autres Pok Pok (un jeu pour enfant), Too Good to Go (pour récupérer des invendus alimentaires) et Unpacking (un jeu Humble Bundle).