Sonic 3 : un premier aperçu et une date de sortie (mais il va falloir être patient)

En effet, sur les réseaux sociaux, on peut découvrir une première image, qui vient annoncer le début de la production de ce film Sonic 3. Le message confirme d'ores et déjà une sortie prévue pour le 20 décembre 2024 dans les salles obscures américaines.

À l'image, on retrouve le personnage de Shadow, poings serrés, et visiblement prêt à en découdre. Rappelons que les joueurs ont rencontré pour la première fois ce personnage dans Sonic Adventure 2, au début des années 2000 sur Dreamcast. Quelques années plus tard (en 2005), le personnage aura même droit à son propre jeu, avec Shadow the Hedgehog sur PS2, GameCube et Xbox.