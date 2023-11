Adobe / Figma : l’autorité de régulation britannique s’inquiète aussi de l’opération à 20 milliards de dollars

La Competition and Markets Authority (CMA) a annoncé le 28 novembre vouloir bloquer le rachat. Selon le gendarme britannique de la concurrence, une telle fusion-acquisition aurait le pouvoir « d’éliminer la concurrence […] dans le domaine des logiciels de conception de produits » et de « réduire l’innovation et le développement de nouveaux produits ». Figma étant un « proche concurrent » d’Adobe, une telle opération pourrait « avoir un impact sur l’industrie britannique de la conception numérique », qui pèse tout de même quelque 60 milliards de pounds.