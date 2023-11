E-sport : Germaine, championne de Street Fighter à 94 ans, vous ne rêvez pas !

« Voir des seniors prendre autant de plaisir à jouer à un jeu de combat, s'amuser et vivre des moments forts en émotions c'était trop beau ! Ça me rend même super fière que notre passion puisse lier les gens de cette façon peu importe d'où ils viennent et leur âge ! », explique Kayane, joueuse professionnelle et experte des jeux de combat.