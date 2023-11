Plus de 80 % des jeux vidéo sur mobile disparaissent de la circulation au bout de 3 ans...

Le P.-D.G. du groupe, Ivan Trancik, soutient que la première baisse de dépenses par les joueurs relevée l’année dernière (- 5 % sur un an) marque un signal d’alarme pour l'industrie des jeux mobiles. Il rappelle que « les jeux mobiles les plus performants sont soutenus pendant des années » et argue que l’étude – basée sur des entretiens réalisés auprès de 500 développeurs de jeux au Royaume-Uni et aux États-Unis – donne les clefs pour comprendre l’avenir du marché et tirer son épingle du jeu.