Bradley Cooper et Julia Roberts sont à l'affiche des films attendus sur Netflix en décembre 2023

Qui dit "Décembre" dit "Films de Noël" et Netflix n'a pas dérogé à la tradition. On retrouve, en effet, sur la plateforme plusieurs comédies à destination des amateurs de romance. Si ce n'est pas votre genre, sachez que le service ne vous a pas non plus oublié : de nombreux divertissements arrivent dans le catalogue et il y en a pour tous les goûts. Films fantastiques, drames, thrillers… Il y a largement de quoi passer de bons moments sous son plaid.