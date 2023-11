Netflix s’est fait plumer de 55 millions de dollars par un réalisateur un peu trop fan de crypto et de voitures de luxe !

Netflix voulait sa série façon Westworld. Tout ce qu'elle a finalement obtenu, c'est un trou de 55 millions de dollars dans ses caisses. Elle doit ce déboire à Carl Erik Rinsch, réalisateur américain dont le seul fait d'armes est d'avoir réalisé l'échec (critique et box-office) 47 Ronin avec Keanu Reeves en 2013. The New York Times nous raconte cette étrange histoire qui a commencé fin 2018…