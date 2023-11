L'essai le plus difficile pour Ariane 6 ? C'est jeudi et l'ESA le diffuse en direct !

Un allumage très long, avec la fusée fixée au sol et des moyens importants mis en œuvre (en particulier sur le système de déluge) pour éviter tout dégât sur le lanceur et sur les infrastructures toutes neuves. 7 minutes 50 de barbecue à l'hydrogène sous la table de tir, c'est beaucoup, et c'est justement cette configuration particulière à laquelle se sont préparées les équipes. Il s'agit cependant du test le plus représentatif d'un vol qu'il soit encore possible de mener… Pour aller plus loin, il faut décoller.