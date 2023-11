Parafe en carafe : les contrôles douaniers dans les aéroports fortement ralentis suite à une panne informatique

La panne du dispositif Parafe a au final duré trois heures, et a concerné plusieurs aéroports français, ainsi que les gares et le port de Calais, souligne Le Parisien. « Nous regrettons la gêne occasionnée par cet incident ayant affecté les sas Parafe au départ et à l’arrivée dans nos aéroports », a notamment commenté sur X.com (ex-Twitter) Paris Aéroport.

Par malheur pour les usagers, cette panne s'est conjuguée hier à une grève nationale visant à dénoncer un projet de loi qui obligerait les contrôleurs aériens… à se déclarer individuellement grévistes 48 heures avant un mouvement social. Une mise en abyme typiquement française ayant eu pour conséquence des annulations de vols et autres retards ce 20 novembre, cette fois tout au long de la journée.