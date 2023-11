Le remake de Star Wars: KOTOR bientôt annulé ? La rumeur prend de l'ampleur

Voilà maintenant plus de vingt ans que les talentueuses équipes de Bioware ont gratifié les joueurs de l'excellent Star Wars: Knights of the Old Republic. Paru initialement en septembre 2003 sur Xbox de première génération, avant d'arriver quelques semaines plus tard sur PC et Mac, cette aventure a incontestablement marqué son temps, influençant, par la même occasion, de nombreux jeux venus ensuite.

Édité par Embracer Group, le remake de ce titre emblématique semble désormais rencontrer de sérieuses difficultés. Si le développement avait à l'origine été confié au studio Aspyr, c'est finalement Saber Interactive qui avait repris le flambeau. Il se murmure qu'une démo élaborée par Aspyr avait été dévoilée à Sony et Disney en 2022, mais celle-ci ne serait pas parvenue à les convaincre.