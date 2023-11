Just Dance accessible aux personnes en fauteuil roulant… À quoi va ressembler le jeu ?

S'il reste encore de nombreux efforts à fournir, force est de constater que l'accessibilité dans le jeu vidéo a considérablement évolué au cours de ces cinq dernières années. Si Microsoft a d'ores et déjà commercialisé la Xbox Adaptative Controller, une manette adaptée aux individus en situation de handicap, Sony devrait prochainement en faire autant avec l'arrivée de sa manette Access.

Mais en plus de matériel, les deux constructeurs fournissent également de nombreux efforts pour que leurs titres first-party proposent un large choix en matière de fonctionnalités adaptées aux personnes handicapées. À titre d'exemple, The Last of Us Part II proposait pas moins de 60 options d'accessibilité.