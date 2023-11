Meta souhaiterait un contrôle parental accru du téléchargement des applis aux États-Unis

Pourquoi donc Meta souhaiterait-il une nouvelle loi de régulation sur les applications ? Eh bien, semble-t-il, pour échapper au critique. Le groupe est en effet de plus en plus attaqué sur les effets négatifs de réseaux sociaux, comme Instagram, sur la santé mentale des enfants, et sur l'utilisation de ces mêmes réseaux par les prédateurs sexuels.

Meta souhaite, en réponse, la création d'une loi aux États-Unis qui permettraient aux parents de valider ou non le téléchargement d'une application d'un adolescent de moins de 16 ans. Une façon de faire porter la responsabilité à d'autres.

« Avec cette solution, lorsqu'un adolescent souhaite télécharger une application, les magasins d'applications seraient tenus d'en informer les parents, de la même manière que les parents sont avertis lorsque leur enfant tente d'effectuer un achat » promeut la responsable mondiale de la sécurité chez Meta Antigone Davis.