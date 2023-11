Google met fin aux sauvegardes WhatsApp illimitées sur Drive : comment économiser de l’espace ?

Ce changement met fin à une politique instaurée en 2018 qui avait permis aux 1,5 milliard d’utilisateurs d’alors (ce chiffre atteint plus de 2 milliards désormais) de sauvegarder nativement et sans soucis toutes leurs conversations et toutes les photos et vidéos envoyés au sein des différentes discussions. Même en cas de perte ou de casse d’un mobile, aucune donnée WhatsApp n’était ainsi perdue.