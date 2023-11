Vos téléphones, claviers et souris seraient 400 fois plus sales que vos toilettes : comment les protéger des bactéries ?

Alors que nous accordons une grande attention à la propreté de nos cuisines et salles de bains, nos bureaux, ordinateurs, et surtout nos claviers, peuvent souvent être des incubateurs à bactéries, comme les montres connectées d'ailleurs. Les claviers et souris, en particulier ceux partagés, sont des hotspots pour différentes souches bactériennes. Plus alarmant encore, une étude de l'Université de l'Arizona révèle que nos claviers renfermeraient 400 fois plus de bactéries que nos sièges de toilette.