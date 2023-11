Vous êtes fan des films Marvel ? Cette nouvelle ne va pas vous plaire...

Évidemment, cette grève historique à Hollywood a déjà eu diverses répercussions sur le marché du cinéma et de la télévision… et c'est loin d'être terminé. Du côté de chez Disney, on a d'ores et déjà officialisé divers reports dont celui du très attendu Deadpool 3. Le film réunissant Ryan Reynolds et Hugh Jackman n'est plus attendu pour le 3 mai 2024, mais pour le 26 juillet.