Alerte générale : Disney veut faire du Roi Lion une saga façon Star Wars

Pour la petite histoire, une préquelle est d'ores et déjà en préparation chez Disney, Mufasa: The Lion King, et selon le président de Walt Disney Pictures, Sean Bailey, la licence a tout pour devenir une saga épique, à l'image de Star Wars. Ce film à venir pourrait ainsi constituer le premier (si on ne compte pas le remake de 2019) d'une longue série.

Selon Screen Rant : « La prochaine étape pourrait être des films qui suivraient les histoires des enfants de Simba ou peut-être des histoires sur des groupes d'animaux dans l'univers du Roi Lion. » À l'instar de Star Wars, on pourrait donc avoir droit à des films, mais aussi des séries TV, des livres…