C'est officiel ! Il y aura bientôt une identité numérique pour chaque Européen

Et Bruxelles cherche à rassurer en expliquant que le porteur pourra ou non décider de partager ses données personnelles, et qu'il pourra même signaler un mauvais usage de ces mêmes données directement sur le EU Digital ID Wallet.

Reste que la tournure financière de cet instrument, grâce auquel on pourra non seulement payer, mais aussi garder une trace de toutes les transactions et même interagir avec d'autres portefeuilles, peut interroger. S'agit-il d'une première étape avant la mise en place de l'euro numérique, monnaie qui, par sa nature même, laisse toujours une trace ?

Par ailleurs, le portefeuille numérique est présenté comme une alternative souveraine d'authentification auprès des Très grandes plateformes telles que listées à travers le Digital Services Act. Or certains hommes politiques, comme on l'avait encore vu lors des débats sur la loi SREN, souhaitent pouvoir imposer une authentification de l'identité d'une personne à chaque création de compte sur des réseaux sociaux. Le EU Digital ID Wallet pourrait-il un jour servir à cet effet ?