OSS 117, Stargate, Western... Les films attendus sur Prime Video en novembre 2023

Depuis sa sortie au cinéma l'an dernier, Un Talent en Or Massif (ou The Unbearable Weight of Massive Talent en VO) a fait des allers-retours entre plusieurs plateformes de SVoD. Quoi qu'il en soit, début novembre c'est Amazon qui proposera ce solide mélange d'action et d'humour porté par Nicolas Cage dans plus ou moins son propre rôle. Délicieusement méta et spécialement sympathique pour les fans de l'acteur et de Pedro Pascal.