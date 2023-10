Un dos-d'âne géant qui fait "voler" les voitures fait le buzz sur les réseaux sociaux

Prenons la direction Meaux, en région Île-de-France, où un dos-d'âne géant a été élevé au rang de star sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement TikTok, en ce qu'il surprend et irritent de nombreux conducteurs, par son imposante taille. Un homme, qui depuis chez lui a une vue imprenable sur « la bête », s'est amusé à filmer quelques passages de véhicules qui décollent carrément du sol.