Une voiture solaire à la conquête du Sahara

Cette équipe n'en est pas à son coup d'essai et ses recherches dans la mobilité durable aboutissent à des résultats souvent très convaincants. Par le passé, elle avait fabriqué une voiture nommée Eterna, à la fabrication très sobre, puisqu'elle permettait une économie de 20 tonnes de CO 2 par rapport à un véhicule classique. La ZEM était un autre de ses projets, une voiture « en capacité de filtrer environ 2 kilogrammes de CO 2 tous les 20 000 km ». Un grand bravo à eux pour leur esprit innovant et leurs réalisations !