Comment BNP Paribas et Cetelem protègent vos données, et vous protègent des pirates

Lorsque vous vous rendrez chez votre médecin, il vous suffira de tendre le téléphone, et de quitter le cabinet. « Ce sont les personnes qui feront le geste de donner leur consentement pour que leur identité soit partagée ». On peut d'ailleurs faire le lien avec le fameux QR code du passe vaccinal pendant la pandémie de COVID-19. Et notre expert de poursuivre. « C'est la même chose : on passe d'un système où, avant, ce sont des entreprises qui identifiaient et stockaient les données, avec les risques que ça pouvait être de vol de données. Bientôt, à chaque fois qu'on réalisera une opération, on pourra montrer un QR code ou équivalent, en sachant bien à qui on partage nos données cette fois ».