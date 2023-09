Pour protéger les Français du phishing, le gouvernement veut changer les adresses de nombreux sites internet… d'ici 2026

Pour être certain de la sécurité d'un site web, le « https » n'est semble-t-il plus suffisant. Afin de s'assurer qu'à l'avenir, les citoyens sont bien sur un site du gouvernement, et non sur une copie mise en place par des pirates, le nom de domaine « .gouv.fr » va être étendu à de nombreuses interfaces aujourd'hui dotées du simple « .fr ».

Une circulaire tout juste publiée, en date du 7 juillet et signée par la Première ministre Élisabeth Borne, indique ainsi que « l'extension de nom de domaine .gouv.fr devra s’opérer avant le 1er juillet 2025 pour les sites de communication et avant le 1er janvier 2026 pour les sites de démarches ».

L'objectif est de « lutter contre les arnaques en ligne ou la désinformation en offrant un caractère distinctif dans l'URL du site consulté par les usagers, et garantir le caractère officiel et authentique des services publics. »