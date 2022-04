Le HTTPS suffit-il pour vous considérer sur un site sécurisé ?

Littéralement Hypertext Transfer Protocol Secure, le HTTPS permet en réalité de désigner la version sécurisée du langage informatique HTTP. Ce dernier a notamment pour but de permettre la liaison entre un client et un serveur sur le web. Pour faire plus précis, le HTTPS correspond à la combinaison entre le langage HTTP et un protocole SSL ou TLS dont l’objectif est de sécuriser les échanges sur internet. Parmi les fonctionnalités permises par le HTTPS, on note la protection de l’authentification d’un serveur, la confidentialité et l’intégrité des données.

Les informations envoyées à l’aide du protocole HTTPS sont sécurisées via le protocole TLS (Transport Layer Security) qui permet de mettre en place trois niveaux de protection. Le chiffrement permet de coder les données échangées afin de les rendre illisibles en cas d’interception illicite. Par ailleurs, les informations ne peuvent être ni modifiées, ni corrompues pendant leur transfert. Enfin, c’est un bon moyen d’authentification, qui prouve aux internautes qu’ils sont bien en lien avec le bon site web. Par ailleurs, cette authentification protège contre les attaques dites “Man-in-the-middle”, popularisées depuis la fin des années 2000.

C’est donc à la fin des années 2000 que le protocole HTTP classique a commencé à montrer ses failles : des problèmes de sécurité dans la gestion du protocole entre le serveur et le client ont été mis en évidence par plusieurs informaticiens. Il aura fallu quelques années, mais depuis début 2017, certains navigateurs internet ont commencé à dévoiler dans sa barre de navigation les services et sites qui collectent des données personnelles sans utiliser le protocole HTTPS. L’objectif est simple : faire prendre conscience aux internautes qu’ils sont sur un site non-sécurisé, mais aussi pousser de nombreux sites à adopter le protocole.

Ainsi, si à l’origine les sites les plus “sensibles” comme les banques, les réseaux sociaux ou les boutiques en ligne étaient les seules à utiliser le HTTPS, la pratique s’est désormais démocratisée et généralisée, le tout dans une optique globale de cybersécurité.