Chrome 90 utilisera le HTTPS par défaut pour les URL incomplètes

HTTPS permet de crypter les données échangées lors des connexions entre le navigateur et le serveur, et ajoute une couche de sécurité au protocole HTTP, de plus en plus abandonné avec les années. D'abord adopté par les sites e-commerce ou les banques, il s'est naturellement imposé comme un standard avec le support de plus en plus prononcé des éditeurs de navigateurs.

Chrome va aller plus loin encore avec la version 90 qui introduit un nouveau comportement lors de la saisie d'un nom de domaine incomplet dans l'Omnibox, la barre d'adresses du navigateur.

Jusqu'à aujourd'hui, Chrome teste en premier le nom de domaine en HTTP. Si l'on tape par exemple « Clubic » dans l'Omnibox, le navigateur interroge l'URL http://clubic.com. C'est au serveur d'effectuer ensuite la redirection vers l'URL sécurisée.