Emirates passe à Apple, en équipant son personnel de cabine d'appareils de la marque à la pomme

Reconnue comme l'une des compagnies aériennes les plus innovantes, Emirates a lancé une initiative appelée « One Device » (un seul appareil), qui repose sur des produits Apple et vise à améliorer le service à bord de ses avions. Plus de 7 000 membres du personnel de cabine d'Emirates utilisent des iPhone sur quelque 450 vols quotidiens. Et ce n'est qu'un début.