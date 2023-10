L'IA connait le vainqueur de la coupe du monde de Rugby (et ça ne va pas vous plaire)

Ainsi, en se basant sur de nombreuses statistiques, l'Irlande devancerait la France (20,2 %), mais aussi l'Afrique du Sud (19,1 %) et les terribles All Blacks (17,1 %). En dernière position, on retrouve les Fidji, avec seulement 1,1 % de remporter la compétition, derrière l'Argentine (4,1 %) et l'Angleterre (7,4 %), qui avait remporté le tournoi en 2003.

Reste à savoir maintenant si les prédictions d'Opta Sports se vérifieront dans les prochains jours et si elles seront, elles aussi, commentées sur les réseaux sociaux.