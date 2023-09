Coupe du monde de rugby : le XV de France prend la pose pour... Apple !

Cette fois, ça y est ! Quatre ans après son arrivée à la tête du XV de France, Fabien Galthié a embarqué ses hommes pour disputer une Coupe du monde à domicile. Mais au-delà de cet horizon, le rugby français part en quête d'un titre mondial qui lui échappe depuis la naissance de la compétition en 1987. On peut dire que les choses ont bien commencé, le XV de France s'étant imposé avec 27 à 13 contre les All Blacks (l'équipe de Nouvelle-Zélande) lors du match d'ouverture.

En amont du tournoi, Apple a décidé de surfer sur l'événement pour rappeler son implication dans la création culturelle et mettre en avant les capacités de son meilleur smartphone. La firme a donc fait appel à Jacob Sutton, qui a utilisé un exemplaire pour prendre en photo Cyril Baille, Antoine Dupont, Gaël Fickou, Julien Marchand, Charles Ollivon et Cameron Woki.

Ces derniers ont réalisé leur mouvement « signature ».

Quant au choix du Londonien Jacob Sutton, Apple l'expliquait ainsi auprès de Midi Libre : « Nous avons cherché quelqu'un qui pourrait capturer l'esprit du sport ainsi que la beauté et la puissance du mouvement. Il y a deux ans, Jacob Sutton a réalisé une superbe série de photographies du NYC Ballet en noir et blanc. C'était un vrai défi d'apporter cette même esthétique à certains des joueurs de rugby les plus talentueux du monde. »

Apple, qui s'apprête à dévoiler son iPhone 15, est évidemment loin d'être le seul partenaire de l'équipe de France de rugby ou de la Coupe du monde. Nous évoquions récemment l'implication de Meta, qui veut utiliser ses réseaux sociaux pour être LA société au cœur de la compétition.