L'appareil photo de l'iPhone 14 Pro seulement deuxième au classement DxO

À noter que l'iPhone 14 Pro affiche également un top score en prévisualisation, indiquant une très grande fidélité entre l'image affichée et celle capturée. Enfin, l'iPhone excelle également côté bokeh, avec un haut niveau de détail sur les visages, et un bon flou d'avant et d'arrière-plan.

De quoi permettre à l'iPhone 14 Pro de récolter un score global de 146, ce qui lui permet de décrocher la seconde place du classement, derrière le Honor Magic4 Ultimate et ses 147 points.